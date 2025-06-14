وزير إسرائيلي: طهران "ستحترق" إذا لم توقف إيران هجماتها

وكالات

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بيانا يحذر فيه إيران من شن هجمات على المدنيين.

وأفادت مصادر طبية بمقتل ثلاثة أشخاص إسرائيليين في الرد الإيراني، فيما أصيب العشرات.

وجاء هذا الرد بعدما شنت إسرائيل هجمات على إيران، حيث أكد الجانبان الآن أنهما لن يتوقفا.

وقال يسرائيل كاتس إن "الديكتاتور الإيراني يأخذ المواطنين الإيرانيين رهائن".

وأضاف "إن هذا الأمر يؤدي إلى واقع يضطرهم، وخاصة سكان طهران، إلى دفع ثمن باهظ للضرر الصارخ الذي يلحق بمواطني إسرائيل".

"إذا استمر خامنئي في إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فإن طهران ستحترق".





