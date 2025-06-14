وكالات

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، بأن منشآت أصفهان النووية في إيران تم استهدافها عدة مرات أمس الجمعة، مشيرة ولم يتم الإبلاغ عن زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع حتى الآن.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها على اتصال وثيق مع إيران بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وفي المقابل، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن المرحلة الأولى من الهجوم الإسرائيلي لم تصب مستودع الوقود النووي الإيراني في أصفهان الذي يُحتمل أن يكون صالحًا للاستخدام في صنع القنابل.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه لا يزال جزء كبير من البرنامج النووي الإيراني قائمًا بعد الضربات الإسرائيلية على الأقل حتى الآن.

ومن جانبه، أقر المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بوقوع أضرار محدودة لحقت بموقع مفاعل "فوردو" النووي قرب مدينة قم بإيران.

وقال كمالوندي، إن إيران نقلت المعدات المهمة خارج محطة "فوردو" النووية قبل الهجوم، موضحًا أنه لا يوجد قلق من تلوث نووي في المحطة النووية.

وتابع المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي: "سنعيد تعويض الخسائر في المنشآت النووية وهي محدودة".