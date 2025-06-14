تحذير إيراني لأمريكا وفرنسا وبريطانيا من استهداف قواعدهم في المنطقة

وكالات

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طهران حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أن قواعدهم وسفنهم في المنطقة سيتم استهدافها إذا ساعدوا إسرائيل في التصدي للهجمات الإيرانية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع قوله، إن الحرب التي بدأت باعتداءات إسرائيلية ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأمريكية بالمنطقة.

وأضاف المصدر، "المعتدون سيكونون هدفًا لردنا الحاسم وواسع النطاق"، مشيرًا إلى أن القيادات العسكرية تؤكد أن المواجهة لن تقتصر على التحركات المحدودة التي نُفذت الليلة الماضية.

وأكد المصدر العسكري الإيراني المطلع، أن الضربات الإيرانية ستتواصل وستكون مؤلمة للغاية للمعتدين وستجعلهم يندمون.

وتبادلت إيران وإسرائيل غارات جوية، صباح اليوم السبت، حيث دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، وسُمع دويّ عدة انفجارات في طهران.