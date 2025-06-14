وكالات

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الصاروخ الذي أصاب حيًا في ريشون لتسيون سقط قرب منزل قائد كبير سابق في أحد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.



وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إن القائد السابق وعائلته لم يُصابوا بأي أذى جراء سقوط الصاروخ الإيراني، بينما أسفر الصاروخ عن مقتل اثنين وإصابة العشرات.



ومن جانبه، أفاد رئيس بلدية ريشون لتسيون، بأن المدينة تعرضت لأضرار بالغة فجر اليوم نتيجة سقوط صواريخ إيرانية، مؤكدًا أنه لم يشهد دمارًا بهذا الحجم من قبل.



وأشار إلى أن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار وإزالة الأنقاض، وسط حالة من الصدمة بين السكان.



وأسفرت الضربات الإيرانية في وسط إسرائيل عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 آخرين، وفق ما نقله الإسعاف الإسرائيلي.