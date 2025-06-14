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موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على إيران

12:00 م السبت 14 يونيو 2025

اطلاق صواريخ

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وكالات

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، بأن الصواريخ الإسرائيلية تستهدف 4 نقاط في محافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت وكالة "فارس"، إنه سُمع دوي انفجار قوي في مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، معلنة موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على عدة مناطق في إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم أنه سيبدأ مهاجمة أهداف داخل العاصمة الإيرانية طهران، في تصعيد خطير وغير مسبوق للتوترات العسكرية بين الجانبين.

ومن جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الأركان وقائد سلاح الجو قالا في جلسة تقييم اليوم إن الطريق إلى إيران قد تم تمهيده.

وكشف رئيس الأركان وقائد سلاح الجو، أن طائرات الاحتلال ستبدأ مهاجمة أهداف في طهران بحسب الخطط.

كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي تدوينة له على منصة "إكس" تويتر سابقًا، قال: رئيس الأركان وقائد سلاح الجو في تقييم الوضع صباح اليوم: الطريق إلى إيران معبدًا، بناء على الخطط العملياتية ستبدأ طائرات سلاح الجو بالعمل لمهاجمة أهدافًا في طهران.

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