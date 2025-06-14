لحظة استهداف إيران لوزارة الدفاع الإسرائيلية (فيديو)

وكالات

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنه استهدف وزارة الدفاع الإسرائيلية "بالرغم من محاولات التشويش"، قائلًا إن الكيان الصهيوني لم يتمكن من ردع الصواريخ التي أطلقتها إيران عن إصابة أهدافها على الرغم من الدعم اللوجستي الذي يتلقاه من حلفائه.

ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أمس الجمعة، مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظة استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، ولم تتمكن منظومة الدفاعات الإسرائيلية من اختراق الصاروخ.

لحظة استهداف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في "تل أبيب" ومحاولة دفاعات الاحتـ.لال اعتراض الصواريخ pic.twitter.com/TTcWHXseF2 — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) June 13, 2025

وأمس الجمعة، قالت قوات الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي، إنها نفذت ضربة صاروخية استهدفت مراكز عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية، واصفة تلك المواقع بأنها "كانت مصدر العدوان الإجرامي على بلدنا".

وأشار البيان، إلى أن الضربات تمت "باستخدام مزيج من الأنظمة الدقيقة والذكية”، لافتًا إلى أن “التقارير الميدانية وصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية التي تم اعتراضها تشير إلى أن العشرات من الصواريخ الباليستية ضربت أهدافًا استراتيجية بشكل فعّال".

وأسفرت الضربات الإيرانية في وسط إسرائيل عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 آخرين، وفق ما أفاد به الإسعاف الإسرائيلي.





