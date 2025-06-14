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سوريا تعيد فتح مجالها الجوي بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني

11:28 ص السبت 14 يونيو 2025

الخطوط الجوية السورية

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وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، في بيان صحفي اليوم السبت، إعادة فتح الأجواء السورية بشكلٍ كامل أمام حركة الطيران المدني، مؤكدةً أن المجال الجوي السوري بات آمنًا ومتاحًا للاستخدام وفقًا للمعايير الدولية.

وفي وقتٍ سابق، استأنفت الخطوط الجوية السورية رحلاتها بشكل تدريجي، بعد توقف مؤقت فرضته الظروف الأمنية الطارئة التي انعكست سلبًا على حركة الملاحة الجوية في المنطقة.

وأوضحت الخطوط الجوية السورية، أن المرحلة الأولى من الاستئناف تشمل تسيير رحلات منتظمة إلى ثلاث وجهات، هي: الكويت، والدوحة، والشارقة.

وأكدت أن استئناف الرحلات يبقى مرهونًا بتطورات الوضع الأمني، محذّرة من احتمالية تعديل أو إلغاء مواعيد الإقلاع في حال حدوث أي تصعيد أو إغلاق جديد للمجال الجوي.

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