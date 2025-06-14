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إيران: 60 قتيلًا بينهم 20 طفلًا في القصف الإسرائيلي على مجمع سكني بطهران

11:26 ص السبت 14 يونيو 2025

طائرة حربية اسرائيلية

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وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم السبت، أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع جمران السكني في العاصمة طهران مساء أمس، قد ارتفع إلى 60 قتيلًا، بينهم 20 طفلًا.

وأوضح التقرير أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال 38 جثة من تحت الأنقاض، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث ورفع الركام في الموقع المتضرر.

وذكر مراسل القناة أن جثامين 10 أطفال فقط تم انتشالها حتى الآن، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة وسط أضرار جسيمة لحقت بالبنية السكنية للمجمع الذي يُعد من الأحياء المكتظة بالسكان.

ويمثل هذا القصف إحدى أكثر الهجمات دموية على العاصمة الإيرانية منذ تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الأيام الماضية، وسط صمت دولي وقلق متزايد من انفجار إقليمي وشيك.

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