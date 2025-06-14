الجيش الإسرائيلي يعلن: سنبدأ مهاجمة أهداف في طهران

القاهرة- مصراوي:

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه سيبدأ مهاجمة أهداف داخل العاصمة الإيرانية طهران، في تصعيد خطير وغير مسبوق للتوترات العسكرية بين الجانبين.

ومن جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الأركان وقائد سلاح الجو قالا في جلسة تقييم اليوم إن الطريق إلى إيران قد تم تمهيده.

وكشف رئيس الأركان وقائد سلاح الجو، أن طائرات الاحتلال ستبدأ مهاجمة أهداف في طهران بحسب الخطط.

كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي تدوينة له على منصة "إكس" تويتر سابقًا، قال: رئيس الأركان وقائد سلاح الجو في تقييم الوضع صباح اليوم: الطريق إلى إيران معبدًا، بناء على الخطط العملياتية ستبدأ طائرات سلاح الجو بالعمل لمهاجمة أهدافًا في طهران.

#عاجل رئيس الاركان وقائد سلاح الجو في تقييم الوضع صباح اليوم: الطريق إلى ايران معبدًا



بناء على الخطط العملياتية ستبدأ طائرات سلاح الجو بالعمل لمهاجمة أهدافًا في طهران pic.twitter.com/9UxHKA8Pbl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 14, 2025

يشار إلى أن إيران وإسرائيل تبادلتا الهجمات، صباح اليوم السبت، حيث دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، وسُمع دويّ عدة انفجارات في طهران.

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجومًا جويًا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي 15 موقعًا في مختلف أنحاء إيران، بينها أصفهان، تبريز، شيراز، كرمنشاه، وأراك، ما أسفر عن مقتل 78 شخصًا، بينهم مسؤولون عسكريون كبار، بينما أُصيب أكثر من 320 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وفق ما صرّح به مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة.

وفي المقابل، ردت إيران على الهجوم الإسرائيلي بدفعة من الصواريخ أطلقها الحرس الثوري من قواعد صاروخية في طهران وكرمانشاه.

وأسفرت الضربات الصاروخية الإيرانية في وسط إسرائيل عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 آخرين، وفق ما أفاد به أفاد الإسعاف الإسرائيلي.