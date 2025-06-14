جراء الهجوم الإسرائيلي.. إيران تكشف حجم الأضرار في منشأة فوردو النووية

وكالات

قالت السلطات الإيرانية، السبت، إن منشأة فوردو النووية قد تعرضت لأضرار "محدودة" نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع استراتيجية داخل البلاد الليلة الماضية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) شبه الرسمية، أوضح متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الضربة تسببت في "أضرار محدودة في بعض المناطق بموقع فوردو للتخصيب"، مؤكدًا أنه "تم نقل جزء كبير من المعدات والمواد مسبقًا، ولا توجد أضرار واسعة ولا مخاوف من تلوث إشعاعي".

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، من بينها موقع فوردو شديد التحصين، وذلك في إطار التصعيد العسكري غير المسبوق بين الطرفين.

وفي تأكيد للمعلومات، قالت شبكة سكاي نيوز البريطانية، إن القوات الإسرائيلية قصفت بالفعل منشآت إيرانية خلال الليلة الماضية، ونشرت مشاهد تُظهر لحظة تنفيذ الهجمات.