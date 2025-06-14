نيويورك تايمز: الضربات الإسرائيلية لم تعرقل البرنامج النووي الإيراني

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن المرحلة الأولى من الهجوم الإسرائيلي لم تصب مستودع الوقود النووي الإيراني في أصفهان الذي يُحتمل أن يكون صالحًا للاستخدام في صنع القنابل.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه لا يزال جزء كبير من البرنامج النووي الإيراني قائمًا بعد الضربات الإسرائيلية على الأقل حتى الآن.

ومن جانبه، أقر المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بوقوع أضرار محدودة لحقت بموقع مفاعل "فوردو" النووي قرب مدينة قم بإيران.

وقال كمالوندي، إن إيران نقلت المعدات المهمة خارج محطة "فوردو" النووية قبل الهجوم، موضحًا أنه لا يوجد قلق من تلوث نووي في المحطة النووية.

وتابع المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي: "سنعيد تعويض الخسائر في المنشآت النووية وهي محدودة".