إصابة مدنيين اثنين في إربد بالأردن إثر سقوط "جسم متفجر" (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

أُصيب مدنيان في مدينة إربد شمال الأردن جراء سقوط "جسم متفجر"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية أردنية

وبثّت قناة المملكة الرسمية لقطات لموقع الحادث تُظهر مبنى متضررًا، وقد طوقته قوات الأمن الأردنية.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية عن طبيعة الجسم المتفجر أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يقول إنه يوثق لحظة سقوط بقايا صاروخ في مدينة إربد الأردنية.

جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد القوات المسلحة الأردنية أنها لن تسمح "بأي انتهاك للمجال الجوي للمملكة تحت أي ظرف من الظروف".

وقالت القوات في بيان الجمعة إن منظومات الدفاع الجوي الأردنية أسقطت عددًا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي اخترقت الأجواء الأردنية خلال اليوم ذاته.

ويُذكر أن إسرائيل شنّت هجمات جوية غير مسبوقة على مواقع في إيران يوم الجمعة، استهدفت منشآت نووية وقادة عسكريين رفيعي المستوى، في تصعيد لافت للتوترات في المنطقة.

وردّت إيران بسلسلة هجمات انتقامية ضمن عملية "الوعد الصادق 3" استهدفت عمق الأراضي الإسرائيلية.

وعلى إثر الضربات، أعلنت الأردن إغلاق مجالها الجوي مؤقتًا مساء الجمعة، قبل أن تعيد فتحه صباح السبت، حسب ما أفادت به هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية لشبكة سي إن إن الأمريكية.