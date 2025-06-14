إيران: مقتل اثنين من قادة هيئة الأركان بالهجوم الإسرائيلي

وكالات

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، بمقتل اثنين من قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهما العميد غلام رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان، والعميد مهدي رباني مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة.



واغتالت إسرائيل في هجماتها الصاروخية التي شنتها على إيران ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين، بمن فيهم رئيس القوة الجوية للحرس الثوري، وفق ما صرح به مصدران أمس الجمعة.



وعين المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الجمعة، اللواء عبد الرحيم موسوي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية خلفا للفريق محمد باقري.



وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، أنه عقب اغتيال باقري، أصدر خامنئي، مرسومًا بتعيين موسوي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.



وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجومًا جويًا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.





