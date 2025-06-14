الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي لإسرائيل جعل المفاوضات "بلا معنى"

القاهرة- مصراوي:

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة قائلة، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المفاوضون سيحضرون محادثات الأحد مع واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للدولة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: قوله إن إيران لم تتخذ قرارا بعد بشأن حضور المحادثات مع الولايات المتحدة يوم الأحد.

وقال إسماعيل بقائي إن الدعم الأمريكي لإسرائيل جعل المفاوضات "بلا معنى".

وأوضح بقائي، بحسب وكالة نور نيوز، "من غير الممكن أن تزعموا في الوقت نفسه أنكم تفاوضون وتتحدثون للتوصل إلى تفاهم بشأن قضية ما، وفي الوقت نفسه... تسمحون لنظام عنصري بانتهاك وحدة أراضي (إيران)".

ويواصل مسؤولو البيت الأبيض التأكيد على التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنقاذ المحادثات النووية، التي كان من المقرر عقد جولتها السادسة في العاصمة العمانية مسقط غدًا الأحد.

وصرح مصدر لشبكة CNN يوم الجمعة بأن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف "مستعد" للقاء المسؤولين الإيرانيين في موعدهم - سواءً في عُمان يوم الأحد أو في أي وقت لاحق.