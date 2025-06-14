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موريتانيا تدين الهجمات الإسرائيلية على إيران

10:43 ص السبت 14 يونيو 2025

موريتانيا

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نواكشوط- (د ب أ)

أعربت موريتانيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإسرائيلية على عدة مواقع في إيران وطالبت بوقفها.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الموريتانية نشر في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت أن موريتانيا تعتبر هذه الهجمات انتهاكا لسيادة إيران، وخرقا لميثاق الأمم المتحدة.

ودعت موريتانيا المجتمع الدولي للضغط لوقف هذه الهجمات، والعمل من أجل احتواء التصعيد، مؤكدة أن الأزمات التي تواجهها المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر الحلول السياسية والسلمية.


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موريتانيا إيران الهجمات الإسرائيلية
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