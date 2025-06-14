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لبنان يعيد فتح مجاله الجوي

10:41 ص السبت 14 يونيو 2025

لبنان

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وكالات

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، بالتنسيق مع مديرية الطيران المدني، إعادة فتح المجال الجوي اللبناني عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.

وعبّر رسامني، في بيان، عن بالغ اعتذاره من المسافرين القادمين والمغادرين، مؤكدًا أن القرار وما رافقه من إجراءات استثنائية فُرض نتيجة ضرورات أمنية بحتة، وأن سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى في صدارة الأولويات.

وفي هذا الإطار، ستقوم شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) بإعادة جدولة رحلاتها تبعًا للتوقيت الجديد، على أن تُصدر بيانًا تفصيليًا بهذا الخصوص في أقرب وقت.

وأعلنت هيئة الطيران المدني اللبنانية، في بيان أمس الجمعة، أنه "تم تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية والمدنية مؤقتًا، ومن المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي حتى الساعة 6 صباح يوم غد السبت بالتوقيت المحلي".

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لبنان وزير الأشغال العامة مديرية الطيران المدني
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