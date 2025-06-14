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الطاقة الذرية الإيرانية: أضرار محدودة بموقع مفاعل فوردو النووي

10:33 ص السبت 14 يونيو 2025

طائرات سلاح الجو الإسرائيلي

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وكالات

أفاد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بوقوع أضرار محدودة لحقت بموقع مفاعل "فوردو" النووي قرب مدينة قم بإيران.

وقال كمالوندي، إن إيران نقلت المعدات المهمة خارج محطة "فوردو" النووية قبل الهجوم، موضحًا أنه لا يوجد قلق من تلوث نووي في المحطة النووية.

وتابع المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي: "سنعيد تعويض الخسائر في المنشآت النووية وهي محدودة".

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هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي مفاعل فوردو النووي
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