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سفير أمريكا بإسرائيل: كانت ليلة قاسية ذهبت خلالها للملاجئ 5 مرات

10:26 ص السبت 14 يونيو 2025

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي

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وكالات

وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الليلة التي تعرضت لها تل أبيب جراء الهجمات الإيرانية المكثفة عليها بـ"القاسية"، إذ أطلقت طهران 6 دفعات صاروخية، حتى الآن، على مناطق مختلفة في إسرائيل.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، إنه اضطر للذهاب إلى الملاجئ 5 مرات خلال الليل.

كما أفاد مسؤول إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يوجدان داخل مخبأ محصن، وهما يجريان تقييما للوضع بعد الضربات الإيرانية، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وأسفر القصف الإيراني في أرجاء إسرائيل خلال الساعات الـ12 الماضية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت.

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إسرائيل تل أبيب الهجمات الإيرانية بنيامين نتنياهو يسرائيل كاتس مايك هاكابي
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