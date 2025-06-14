وزير خارجية عُمان يؤكد أهمية ردع المعتدي "سلميًا"

مسقط- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي اليوم السبت، أهمية وقف "العدوان" وردع المعتدي حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها.

جاء خلال اتصالات بين الوزير البوسعيدي وعدد من نظرائه في الدول "الشقيقة والصديقة" لاحتواء التوتر والتصعيد العسكري الخطير في المنطقة.

وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى "استمرار الاتصالات المكثفة بين الوزير البوسعيدي وعدد من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، في إطار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر والتصعيد العسكري الخطير في المنطقة، والذي سببته إسرائيل من خلال اعتداءاتها المباشرة على الأراضي الإيرانية".

وأكد الوزير البوسعيدي، خلال هذه الاتصالات، على أهمية "وقف العدوان وردع المعتدي باستخدام الوسائل السلمية المستندة إلى القانون الدولي والعدالة من أجل حقن الدماء ووقف التدمير وعدم سقوط المزيد من الضحايا، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها وحماية للمصالح العليا لشعوبها".





