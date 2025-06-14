23 صورة ترصد مشاهد الدمار في إسرائيل

القاهرة- مصراوي:

ضربت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية إسرائيل اليوم السبت، مُختتمةً ليلة من الهجمات بين الجانبين.

وأفادت السلطات الإسرائيلية بأن الهجمات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.

تأتي الضربات الإيرانية ردًا على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على أهداف نووية وعسكرية إيرانية، أسفرت عن مقتل بعضٍ من كبار قادة البلاد، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 78 آخرين.

كما جُرح 320 شخصًا آخرين، معظمهم من المدنيين، وفقًا للسلطات الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت متأخر من يوم الجمعة إن إيران "تجاوزت الخطوط الحمراء" بإطلاق النار على المراكز السكانية المدنية.