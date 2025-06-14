مصدر عسكري إيراني: الهجمات ستمتد للقواعد الأمريكية بالمنطقة

وكالات

نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع قوله، إن الحرب التي بدأت باعتداءات إسرائيلية ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأمريكية بالمنطقة.

وأضاف المصدر، "المعتدون سيكونون هدفًا لردنا الحاسم وواسع النطاق"، مشيرًا إلى أن القيادات العسكرية تؤكد أن المواجهة لن تقتصر على التحركات المحدودة التي نُفذت الليلة الماضية.

وأكد المصدر العسكري الإيراني المطلع، أن الضربات الإيرانية ستتواصل وستكون مؤلمة للغاية للمعتدين وستجعلهم يندمون.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم مستشفى وولفسون بتل أبيب، اليوم السبت، إنهم استقبلوا 21 مصابًا بجروح متفاوتة جراء القصف الإيراني.





