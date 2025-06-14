إعلام إسرائيلي: 3 قتلى و 100 مصاب بالضربات الإيرانية



وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بمقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين نتيجة القصف الإيراني في أرجاء إسرائيل خلال الساعات الـ12 الماضية.

وشهدت مدينتا تل أبيب والقدس دوي انفجارات متتالية، بالتزامن مع اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية لصواريخ أُطلقت من إيران.

وصباح اليوم السبت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحرس الثوري الإيراني يُجري استعدادات مكثفة لإطلاق نحو 1800 صاروخ دفعة واحدة نحو أهداف إسرائيلية، في تصعيد غير مسبوق.