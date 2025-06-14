سلاح الجو الإسرائيلي يتصدى لمسيرات إيرانية فوق البحر الميت وجبل الخليل
08:45 ص السبت 14 يونيو 2025
وكالات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو واجه طائرات مسيرة إيرانية اخترقت الأجواء في منطقتي البحر الميت وجبل الخليل، ضمن تصعيد الهجمات الجوية في الساعات الأخيرة.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعاملت مع التهديدات، وسط استنفار عسكري في المواقع الجنوبية، في ظل تصاعد التوتر مع إيران.
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