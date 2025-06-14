وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو واجه طائرات مسيرة إيرانية اخترقت الأجواء في منطقتي البحر الميت وجبل الخليل، ضمن تصعيد الهجمات الجوية في الساعات الأخيرة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعاملت مع التهديدات، وسط استنفار عسكري في المواقع الجنوبية، في ظل تصاعد التوتر مع إيران.