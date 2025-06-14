إسرائيل تعلن إصابة أكثر من 80 شخصًا في الهجمات الصاروخية الإيرانية



وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية إلى أكثر من 80 شخصًا، مع استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الإصابات وقعت في مناطق متفرقة داخل إسرائيل، بالتزامن مع فشل بعض أنظمة الدفاع الجوي في التصدي الكامل لوابل الصواريخ الذي أُطلق من إيران.