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إسرائيل تعلن إصابة أكثر من 80 شخصًا في الهجمات الصاروخية الإيرانية

06:59 ص السبت 14 يونيو 2025

إسرائيل

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية إلى أكثر من 80 شخصًا، مع استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الإصابات وقعت في مناطق متفرقة داخل إسرائيل، بالتزامن مع فشل بعض أنظمة الدفاع الجوي في التصدي الكامل لوابل الصواريخ الذي أُطلق من إيران.

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إسرائيل إصابة أكثر من 80 شخصًا الهجمات الصاروخية الإيرانية الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران
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