إسرائيل تعلن إصابة أكثر من 80 شخصًا في الهجمات الصاروخية الإيرانية
06:59 ص السبت 14 يونيو 2025
وكالات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية إلى أكثر من 80 شخصًا، مع استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الإصابات وقعت في مناطق متفرقة داخل إسرائيل، بالتزامن مع فشل بعض أنظمة الدفاع الجوي في التصدي الكامل لوابل الصواريخ الذي أُطلق من إيران.
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