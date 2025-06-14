انفجارات تهز تل أبيب والقدس وسط تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إيرانية
05:37 ص السبت 14 يونيو 2025
وكالات
شهدت مدينتا تل أبيب والقدس دوي انفجارات متتالية، بالتزامن مع اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية لصواريخ أُطلقت من إيران.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ في عدد من المواقع، وسط حالة من التوتر والاستنفار الأمني في مناطق متفرقة داخل إسرائيل.
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