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انفجارات تهز تل أبيب والقدس وسط تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إيرانية

05:37 ص السبت 14 يونيو 2025

الصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب

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وكالات
شهدت مدينتا تل أبيب والقدس دوي انفجارات متتالية، بالتزامن مع اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية لصواريخ أُطلقت من إيران.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ في عدد من المواقع، وسط حالة من التوتر والاستنفار الأمني في مناطق متفرقة داخل إسرائيل.

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