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انفجارات تهز غرب طهران وتصاعد للدخان شرق العاصمة

04:50 ص السبت 14 يونيو 2025

انفجارات أرشيفية

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة غرب العاصمة طهران، تزامنًا مع قصف استهدف شبكات الاتصالات في مدينة كرج.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصادر ذاتها، أن أعمدة الدخان تصاعدت أيضًا من عدة مواقع شرق طهران، في وقت تشهد فيه إيران حالة تأهب قصوى على خلفية التصعيد العسكري المتبادل مع إسرائيل.

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