انفجارات تهز غرب طهران وتصاعد للدخان شرق العاصمة
04:50 ص السبت 14 يونيو 2025
وكالات
أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة غرب العاصمة طهران، تزامنًا مع قصف استهدف شبكات الاتصالات في مدينة كرج.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصادر ذاتها، أن أعمدة الدخان تصاعدت أيضًا من عدة مواقع شرق طهران، في وقت تشهد فيه إيران حالة تأهب قصوى على خلفية التصعيد العسكري المتبادل مع إسرائيل.
الانفجار هو الأعنف في بغداد منذ بداية العام الجديد انفجارات تهز غرب طهران تصاعد للدخان شرق العاصمة الحرب الإسرائيلية على إيران الرد الإيراني
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