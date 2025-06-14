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إيران: إسرائيل ترتكب جرائمها بإذن أمريكي ونجحت في جرّ الغرب لمأزق

04:46 ص السبت 14 يونيو 2025

إيران

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وكالات
اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل بارتكاب "جرائم ممنهجة ضد دول المنطقة" بإذن مباشر من الولايات المتحدة، مؤكدة أن تل أبيب تواصل التصعيد بغطاء أمريكي واضح.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن إسرائيل "نجحت في جرّ الغرب إلى مأزق حقيقي"، مشيرًا إلى أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة أثرت بشكل مباشر على المسار الدبلوماسي الإقليمي، وقوّضت فرص التهدئة.

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