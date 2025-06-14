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ترامب: الضربات على إيران كانت أقوى من المتوقع بعشرات المرات

04:02 ص السبت 14 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات التي استهدفت إيران كانت "أقوى من المتوقع بعشرات المرات"، في إشارة إلى الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" تصريح ترامب، الذي وصف فيه الهجوم بأنه "رسالة حاسمة" تفوق التقديرات، دون أن يوضح الجهة المنفذة أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الضربات.

ترامب: الضربات على إيران كانت أقوى من المتوقع بعشرات المرات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات التي استهدفت إيران كانت "أقوى من المتوقع بعشرات المرات"، في إشارة إلى الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" تصريح ترامب، الذي وصف فيه الهجوم بأنه "رسالة حاسمة" تفوق التقديرات، دون أن يوضح الجهة المنفذة أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الضربات.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات على إيران كانت أقوى من المتوقع الحرب الإسرائيلية على إيران الرد الإيراني
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