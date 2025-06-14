

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات التي استهدفت إيران كانت "أقوى من المتوقع بعشرات المرات"، في إشارة إلى الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" تصريح ترامب، الذي وصف فيه الهجوم بأنه "رسالة حاسمة" تفوق التقديرات، دون أن يوضح الجهة المنفذة أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الضربات.

ترامب: الضربات على إيران كانت أقوى من المتوقع بعشرات المرات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات التي استهدفت إيران كانت "أقوى من المتوقع بعشرات المرات"، في إشارة إلى الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" تصريح ترامب، الذي وصف فيه الهجوم بأنه "رسالة حاسمة" تفوق التقديرات، دون أن يوضح الجهة المنفذة أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الضربات.