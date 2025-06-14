قائد الحرس الثوري: عملية "الوعد الصادق 3" مستمرة ما دامت ضرورية
03:18 ص السبت 14 يونيو 2025
وكالات
أكد محمد باكبور، قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، أن عملية "الوعد الصادق 3" ستتواصل طالما استدعت الظروف ذلك.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن باكبور قوله إن العملية مستمرة في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، مشددًا على أن استمرارها مرتبط بالحاجة العسكرية والتطورات الميدانية.
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