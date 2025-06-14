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إيران تهدد باستهداف قواعد الدول التي تدافع عن إسرائيل بالمنطقة

03:03 ص السبت 14 يونيو 2025

إيران

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وكالات

قال مسؤول إيراني رفيع لشبكة CNN، يوم الجمعة، إن إيران تعتزم تصعيد هجماتها ضد إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تقدم لها الدعم.

وأوضح المسؤول: "تحتفظ إيران بحقها بموجب القانون الدولي في الرد الحازم على هذا النظام".

وأضاف: "أي دولة تحاول الدفاع عن النظام ضد العمليات الإيرانية ستُعتبر قواعدها ومواقعها الإقليمية أهدافًا مشروعة للهجمات".

وكانت مصادر أمريكية وإسرائيلية قد أكدت لـCNN في وقت سابق من الجمعة، أن الجيش الأمريكي ساعد في اعتراض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل.

كما ذكر مصدر إسرائيلي أن دولًا أخرى في المنطقة ساهمت أيضًا في دعم منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

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