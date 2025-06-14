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شهود: دخان كثيف من وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

02:53 ص السبت 14 يونيو 2025

وزارة الدفاع الإسرائيلية

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وكالات


أكد شهود عيان تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من داخل مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، عقب الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل العمق الإسرائيلي.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن الشهود أن سحب الدخان شوهدت تتصاعد من قلب المجمع الأمني الأكثر تحصينًا في إسرائيل، وسط أنباء غير مؤكدة عن إصابات أو أضرار، بالتزامن مع استنفار أمني مكثف في محيط المنطقة.

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وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب شهود عيان تصاعد تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الحرب الإسرائيلية على إيران الرد الإيراني
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