شهود: دخان كثيف من وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب
02:53 ص السبت 14 يونيو 2025
وكالات
أكد شهود عيان تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من داخل مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، عقب الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل العمق الإسرائيلي.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن الشهود أن سحب الدخان شوهدت تتصاعد من قلب المجمع الأمني الأكثر تحصينًا في إسرائيل، وسط أنباء غير مؤكدة عن إصابات أو أضرار، بالتزامن مع استنفار أمني مكثف في محيط المنطقة.
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