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بالفيديو.. إسرائيل تستهدف مطار مهرباد ثاني أكبر مطارات طهران

02:46 ص السبت 14 يونيو 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طائرات إسرائيلية استهدفت مطار مهرباد ثاني أكبر المطارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد سمع دوي انفجار قوي نتيجة قصف إسرائيلي في محيط مطار مهرباد.

وفي وقت سابق، قال أمير إيرفاني، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، إن الغارات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 78 شخصًا، بينهم كبار القادة العسكريين، وإصابة أكثر من 320 آخرين.

وقال إيرفاني لمجلس الأمن: "حتى الآن، استشهد 78 شخصًا، بينهم كبار المسؤولين العسكريين، وأصيب أكثر من 320 آخرين. الغالبية العظمى منهم مدنيون، بمن فيهم نساء وأطفال".

وشن الجيش الإسرائيلي ضربة جوية وصفها بـ"الاستباقية"، ضد "أهداف عسكرية ونووية إيرانية"، في ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة، في حين ردت إيران على إسرائيل بهجمات قوية استهدفت تل أبيب ما دفع إسرائيل لاستئناف الرد على إيران.

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