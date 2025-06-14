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إعلام عبري: الحرس الثوري يستعد لإطلاق 1800 صاروخ دفعة واحدة

02:34 ص السبت 14 يونيو 2025

الحرس الثوري الإيراني

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وكالات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحرس الثوري الإيراني يُجري استعدادات مكثفة لإطلاق نحو 1800 صاروخ دفعة واحدة نحو أهداف إسرائيلية، في تصعيد غير مسبوق.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن الإعلام العبري، أن هذه التحركات تم رصدها عبر الأقمار الصناعية وتقارير استخباراتية، وسط حالة تأهب قصوى في إسرائيل تحسبًا لهجوم واسع النطاق.

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