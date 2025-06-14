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الجيش الإسرائيلي يسمح للسكان بمغادرة الملاجئ بعد ضربات إيرانية

01:45 ص السبت 14 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي السماح للسكان بالخروج من الأماكن المحمية، بعد تعرض البلاد لموجة جديدة من الضربات الصاروخية الإيرانية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن البيان صدر عقب تقييم أمني للوضع، بعد تصعيد عسكري جديد بين إيران وإسرائيل شمل إطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

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الجيش الإسرائيلي سمح للسكان بمغادرة الملاجئ موجة جديدة من الضربات الصاروخية ضربات إيرانية الحرب الإسرائيلية على إيران الرد الإيراني
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