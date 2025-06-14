الجيش الإسرائيلي يسمح للسكان بمغادرة الملاجئ بعد ضربات إيرانية
01:45 ص السبت 14 يونيو 2025
وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي السماح للسكان بالخروج من الأماكن المحمية، بعد تعرض البلاد لموجة جديدة من الضربات الصاروخية الإيرانية.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن البيان صدر عقب تقييم أمني للوضع، بعد تصعيد عسكري جديد بين إيران وإسرائيل شمل إطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
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