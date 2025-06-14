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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق باتجاه إيلات

12:58 ص السبت 14 يونيو 2025

أرشيفية

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو تمكّن من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عند الساعة 00:15 بعد تفعيل الإنذارات في منطقة إيلات، أقصى جنوب البلاد.

وفي بيان مقتضب، قال الجيش: "في أعقاب إنذار تفعّل عند الساعة 00:15 في منطقة إيلات، اعترض سلاح الجو هدفًا جويًا مشبوهًا تم إطلاقه نحو البلاد."

وأضاف أن هناك حدثًا أمنيًا متزامنًا يتعلق بمحاولة اختراق جوي أخرى في منطقة العربة، جنوب النقب، وأن تفاصيله لا تزال قيد التحقيق، دون تقديم مزيد من المعلومات حول طبيعة الهدف أو الجهة التي أطلقته.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة بعد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وسط ترقّب واسع لتداعيات أمنية وعسكرية أوسع في جبهات متعددة.

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