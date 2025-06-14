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إيران بالأمم المتحدة: مقتل 78 شخصًا وإصابة 320 آخرين في الضربات الإسرائيلية

12:53 ص السبت 14 يونيو 2025

الحرب الإسرائيلية على إيران

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وكالات
قال أمير إيرفاني، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، إن الغارات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 78 شخصًا، بينهم كبار القادة العسكريين، وإصابة أكثر من 320 آخرين.
وقال إيرفاني لمجلس الأمن: "حتى الآن، استشهد 78 شخصًا، بينهم كبار المسؤولين العسكريين، وأصيب أكثر من 320 آخرين. الغالبية العظمى منهم مدنيون، بمن فيهم نساء وأطفال".
وشن الجيش الإسرائيلي ضربة جوية وصفها بـ"الاستباقية"، ضد "أهداف عسكرية ونووية إيرانية"، في ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة، في حين توعدت القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل بـ"ردّ قوي".

وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل عدد من المدنيين والعلماء والقادة العسكريين البارزين، فقد لقي حتفه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي واللواء غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في الغارات الجوية واسعة النطاق التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة.

وردًا على ذلك أفاد الإعلام الرسمي الإيراني أن إيران أطلقت “مئات من الصواريخ الباليستية المتنوعة” باتجاه إسرائيل، في ما وصفته طهران بأنه بداية “ردها الساحق” على الهجمات الإسرائيلية التي وقعت صباح الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) القول: قبل لحظات، ومع إطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه الأراضي المحتلة، بدأت عملية الرد الحاسم على العدوان الوحشي للنظام الصهيوني.

وسُمعت انفجارات في سماء القدس وتل أبيب يوم الجمعة، بينما أطلقت إيران صواريخ نحو إسرائيل، مدشّنة بذلك حملتها الانتقامية بعد أن دمرت موجات الضربات الإسرائيلية سلسلة القيادة العسكرية في طهران واستهدفت منشآت نووية حيوية.

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