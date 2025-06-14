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إيران تحاول التصدي لدفعة جديدة من الصواريخ الإسرائيلية

12:40 ص السبت 14 يونيو 2025

طهران

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القاهرة- مصراوي

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران تعمل على صد ضربات إسرائيلية جديدة على العاصمة.

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل تستأنف هجومها على إيران بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف تل أبيب.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجارات حاليا في جنوب شرق طهران.

وقال مصدران إسرائيليان لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل مساء الجمعة في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأضاف مصدر واحد أن دولًا أخرى في المنطقة دعمت أيضًا الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بطريقة مشابهة لما فعلته في هجمات إيرانية سابقة على إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي يعقد حاليًا اجتماعًا لمناقشة الردود على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مساء الجمعة.

وأضاف المسؤول، أن التوقع هو أن تصعّد إسرائيل أكثر في موجة الهجمات التالية ضد إيران.

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