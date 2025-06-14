القاهرة- مصراوي:

قالت هيئة البث العبرية إن عدد المصابين جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ارتفع إلى 63 شخصًا، في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية على نحو غير مسبوق، وسط تبادل مكثف للضربات بين الجانبين.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3"، مشيرًا إلى أنه استهدف "العشرات من الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية الإسرائيلية" باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وشُوهدت ومضات لامعة فوق القدس وتل أبيب، بالتزامن مع عمل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ الإيرانية. وقد أظهرت صور من داخل تل أبيب أضرارًا في عدد من المباني، فيما أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 40 شخصًا يتلقون العلاج، قبل أن يتم تحديث الحصيلة لاحقًا إلى 63 مصابًا.

وفي تصريحاته، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن طهران ستوجه "ضربات قاسية إلى إسرائيل"، مؤكدًا أن استهداف العمق الإيراني لن يمر دون رد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تقاتل الشعب الإيراني، بل "القيادة الإيرانية التي تجاوزت الخطوط الحمراء".

وأضاف: "النظام الإيراني لا يعرف ما الذي أصابه، أو ما الذي سيصيبه… لم يكن يومًا بهذا الضعف، وهناك المزيد قادم".

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من التصعيد المتبادل، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تشمل أطرافًا إقليمية ودولية.