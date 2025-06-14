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15 صورة توثق الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران

12:35 ص السبت 14 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
  • عرض 15 صورة
    الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران
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القاهرة- مصراوي:
أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها نفّذت هجومًا صاروخيًا استهدف مراكز عسكرية وقواعد جوية داخل إسرائيل، في ما وصفته بأنه "رد على العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية".

وجاء في بيان رسمي صادر عن الحرس الثوري: "باستخدام مزيج من الأنظمة الدقيقة والأنظمة الذكية، استهدفت إيران المراكز العسكرية والقواعد الجوية التي كانت بمثابة مصدر العدوان الإجرامي على بلدنا".

وأضاف البيان أن الهجمات استهدفت أيضًا مراكز صناعية عسكرية إسرائيلية مرتبطة بإنتاج الصواريخ ومعدات عسكرية أخرى، مشيرًا إلى أن "التقارير الميدانية وصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية التي تم اعتراضها، تشير إلى أن العشرات من الصواريخ الباليستية أصابت أهدافًا استراتيجية بشكل فعال".

وأكدت طهران أن العملية نُفِّذت "بقوة وهجومية، وبتنسيق كامل مع جميع فروع القوات المسلحة الإيرانية ومؤسساتها"، مشددة على أن الرسالة الأساسية للهجوم هي أن "أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو خط أحمر".

وفيما أشارت إسرائيل سابقًا إلى اعتراض عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيّرة، نفى الحرس الثوري الإيراني هذه الرواية، مؤكدًا أن "العدو فشل في مواجهة موجات الضربات الصاروخية التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية".

حتى الآن، لم تصدر تفاصيل رسمية من الجانب الإسرائيلي حول الأضرار أو مواقع الإصابة الدقيقة، بينما يستمر الترقب لأي تصعيد إضافي في ظل التوترات المتزايدة في الإقليم.

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