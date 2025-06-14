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مسؤول إسرائيلي: عشرات المواطنين باتوا بلا مأوي بسبب صواريخ إيران

12:18 ص السبت 14 يونيو 2025

اثار القصف على تل أبيب

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وكالات

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تضرر مبنى سكني مكون من 32 طابقاً في تل أبيب، نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت عدة مواقع داخل إسرائيل فجر السبت.

وفي رامات غان، قال رئيس البلدية إن نحو 100 شخص باتوا بلا مأوى بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمباني، مشيراً إلى أن جهود الإغاثة مستمرة لإيواء المتضررين.

من جهته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، أن إيران أطلقت أقل من 100 صاروخ خلال موجتي الهجوم، مشيراً إلى أن بعض المباني أُصيبت بشكل مباشر، بينما تسببت بقايا صواريخ اعتراضية في أضرار إضافية.

وبثّ التلفزيون الإسرائيلي مشاهد لعدد من المباني المتضررة في وسط تل أبيب وضاحية رامات غان الشرقية، بينما أكد ديفرين أن "معظم الصواريخ لم تصل إلى أهدافها أو تم اعتراضها بنجاح".

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