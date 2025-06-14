إيران تعلن استهداف مراكز عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية

القاهرة- مصراوي

قالت قوات الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي، إنها نفذت ضربة صاروخية استهدفت مراكز عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية، واصفة تلك المواقع بأنها “كانت مصدر العدوان الإجرامي على بلدنا”.

وأشار البيان، إلى أن الضربات تمت “باستخدام مزيج من الأنظمة الدقيقة والذكية”، لافتًا إلى أن “التقارير الميدانية وصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية التي تم اعتراضها تشير إلى أن العشرات من الصواريخ الباليستية ضربت أهدافًا استراتيجية بشكل فعّال”.

وأضاف الحرس الثوري أن “رغم ادعاءات الاعتراض، فشل العدو في مواجهة موجات الضربات الصاروخية التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأكد البيان أن العملية نُفّذت “بقوة وهجومية”، في “تنسيق كامل مع جميع فروع القوات المسلحة الإيرانية ومؤسساتها”، موضحًا أن رسالتها المحورية هي أن “أمن الجمهورية الإسلامية الخط الأحمر للقوات المسلحة”.

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل تستأنف هجومها على إيران بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف تل أبيب.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجارات حاليا في جنوب شرق طهران.

وقال مصدران إسرائيليان لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل مساء الجمعة في اعتراض الصواريخ الإيرانية.