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إسرائيل ترد على هجمات إيران وسماع دوي انفجارات شرق طهران

11:50 م الجمعة 13 يونيو 2025

إسرائيل ترد على هجمات إيران وسماع دوي انفجارات شرق

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القاهرة- مصراوي

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل تستأنف هجومها على إيران بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف تل أبيب.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجارات حاليا في جنوب شرق طهران.

وقال مصدران إسرائيليان لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل مساء الجمعة في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأضاف مصدر واحد أن دولًا أخرى في المنطقة دعمت أيضًا الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بطريقة مشابهة لما فعلته في هجمات إيرانية سابقة على إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي يعقد حاليًا اجتماعًا لمناقشة الردود على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مساء الجمعة.

وأضاف المسؤول، أن التوقع هو أن تصعّد إسرائيل أكثر في موجة الهجمات التالية ضد إيران.

وغرد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وذلك تزامنا مع الضربات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب.

وكتب الرئيس الإيراني على إكس: "نصر من الله وفتح قريب".

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