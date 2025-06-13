ما هي المواقع التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية في إيران؟

القاهرة- مصراوي:

كشف تحقيق أجرته وحدة البيانات والتحليلات الجنائية في شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة استهدفت عمق البنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع مدنية وتجارية في العاصمة طهران.

وبحسب تحقيق الشبكة الذي استند إلى تحليل مقاطع فيديو وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تأكيد استهداف منشأتين نوويتين رئيسيتين هما: نطنز وفوردو، بالإضافة إلى خمسة مواقع عسكرية على الأقل في مختلف أنحاء البلاد.

تحليل جغرافي مفتوح المصدر

استخدم فريق التحقيق أدوات تحديد الموقع الجغرافي وصور الأقمار الصناعية المتاحة علنًا لتتبع آثار الضربات. وقد تم التحقق من المواقع التالية:

نطنز وفوردو: منشأتان نوويتان تخضعان لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

منطقة أصفهان (جنوب طهران): أكد الجيش الإسرائيلي استهداف منشأة نووية هناك، وفقًا لتصريح رسمي في الساعات الماضية.

قصر شيرين (قرب الحدود مع العراق): استهدف مبنى حكومي رفيع.

مطار تبريز الدولي: شملته الضربات، ما يوسع رقعة الاستهداف ليشمل البنية التحتية المدنية.

وفي العاصمة طهران، وثق التحقيق استهداف ستة مواقع على الأقل، معظمها في الأحياء الشمالية الراقية.

وتشمل هذه المواقع مبانٍ سكنية وتجارية لم تتضح طبيعة استخدامها حتى الآن.

ورغم هذه الضربات، صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مستويات الإشعاع المحيطة بمنشأة نطنز "لم تتغير" بعد الهجوم، في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي إزاء المخاوف من تسرب إشعاعي.