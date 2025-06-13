مسؤول إسرائيلي: أمريكا ودول أخرى ساعدت في اعتراض الصواريخ الإيرانية

القاهرة- مصراوي

قال مصدران إسرائيليان لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل مساء الجمعة في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأضاف مصدر واحد أن دولًا أخرى في المنطقة دعمت أيضًا الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بطريقة مشابهة لما فعلته في هجمات إيرانية سابقة على إسرائيل.

وفي أبريل 2024، أطلقت إيران أكثر من 300 مقذوف – بما في ذلك نحو 170 طائرة مسيرة وأكثر من 120 صاروخًا باليستيًا – باتجاه إسرائيل، لكن “99%” منها تم اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وشركائها، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي يعقد حاليًا اجتماعًا لمناقشة الردود على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مساء الجمعة.

وأضاف المسؤول، أن التوقع هو أن تصعّد إسرائيل أكثر في موجة الهجمات التالية ضد إيران.

غرد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وذلك تزامنا مع الضربات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب.

وكتب الرئيس الإيراني على إكس: "نصر من الله وفتح قريب".