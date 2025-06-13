اتصال هاتفي بين أمير قطر وترامب لبحث التصعيد بين إسرائيل وإيران
11:21 م الجمعة 13 يونيو 2025
وكالات
أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على إيران.
وخلال الاتصال، شدد أمير قطر على "ضرورة خفض التصعيد في المنطقة"، داعياً إلى "اعتماد الحلول الدبلوماسية لتفادي مزيد من التوتر".
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للمشاركة في جهود حل الأزمة، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.
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