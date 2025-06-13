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إسرائيل تناقش كيفية الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني

11:19 م الجمعة 13 يونيو 2025

آثار القصف على تل أبيب

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وكالات

قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي يعقد حاليًا اجتماعًا لمناقشة الردود على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مساء الجمعة.

وأضاف المسؤول، أن التوقع هو أن تصعّد إسرائيل أكثر في موجة الهجمات التالية ضد إيران.
غرد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وذلك تزامنا مع الضربات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب.

وكتب الرئيس الإيراني على إكس: "نصر من الله وفتح قريب".

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 21 شخصاً في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على مواقع داخل إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي لشبكة سي إن إن، إن الجيش الأمريكي يساعد في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية أثناء إطلاقها نحو إسرائيل.

وأضاف، أن الجيش الأمريكي ساعد أيضًا في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة خلال هجمات إيرانية سابقة على إسرائيل، مستعينًا بوسائط بحرية وجوية للمساهمة في إسقاط هذه المقذوفات.

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