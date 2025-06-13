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القوات الأمريكية تساعد في اعتراض الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

10:58 م الجمعة 13 يونيو 2025

القوات الأمريكية تساعد في اعتراض الصواريخ الإيراني

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القاهرة- مصراوي

قال مسؤول أمريكي لشبكة سي إن إن، إن الجيش الأمريكي يساعد في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية أثناء إطلاقها نحو إسرائيل.

وأضاف، أن الجيش الأمريكي ساعد أيضًا في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة خلال هجمات إيرانية سابقة على إسرائيل، مستعينًا بوسائط بحرية وجوية للمساهمة في إسقاط هذه المقذوفات.

ومن جانبه، أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ بحثا في الاتصال التطورات التي تشهدها المنطقة بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وناقش الجانبان أهمية ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل كافة الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

نشرت وكالة تسنيم الرسمية الإيرانية، صور من الموجة الثانية للهجمات الصاروخية على إسرائيل من عملية الوعد الصادق 3، وذلك ردا على ضربات إسرائيل لطهران فجر الجمعة.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية عبر إكس: "في الموجة الأولى من الوعد الحقيقي، تم استهداف ثلاث وزارات حرب صهيونية".

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