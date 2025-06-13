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"فتح قريب".. الرئيس الإيراني يغرد على إكس بعد الهجوم على تل أبيب

10:57 م الجمعة 13 يونيو 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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القاهرة- مصراوي

غرد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وذلك تزامنا مع الضربات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب.

وكتب الرئيس الإيراني على إكس: "نصر من الله وفتح قريب".

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 21 شخصاً في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على مواقع داخل إسرائيل.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية على الاحتلال الإسرائيلي عن إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر قائدة إحدى المقاتلتين، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

واستهدفت الهجمات ثلاث وزارات حكومية، بالإضافة إلى عشرات المباني والمركبات التي تعرضت للإصابة، سواء بفعل الصواريخ الإيرانية أو الصواريخ الاعتراضية.

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