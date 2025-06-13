ترامب وولي العهد السعودي يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الوضع بالمنطقة

وكالات

أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ بحثا في الاتصال التطورات التي تشهدها المنطقة بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وناقش الجانبان أهمية ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل كافة الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

نشرت وكالة تسنيم الرسمية الإيرانية، صور من الموجة الثانية للهجمات الصاروخية على إسرائيل من عملية الوعد الصادق 3، وذلك ردا على ضربات إسرائيل لطهران فجر الجمعة.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية عبر إكس: "في الموجة الأولى من الوعد الحقيقي، تم استهداف ثلاث وزارات حرب صهيونية".