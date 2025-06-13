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الإسعاف الإسرائيلي: 41 مصاباً جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية

10:51 م الجمعة 13 يونيو 2025

الإسعاف الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 40 شخصاً في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على مواقع داخل إسرائيل.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية على الاحتلال الإسرائيلي عن إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر قائدة إحدى المقاتلتين، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

واستهدفت الهجمات ثلاث وزارات حكومية، بالإضافة إلى عشرات المباني والمركبات التي تعرضت للإصابة، سواء بفعل الصواريخ الإيرانية أو الصواريخ الاعتراضية.

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